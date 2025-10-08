Sen misin AK Partililere çay ikram eden! Muğla'da CHP’li belediye, esnaftan intikam aldı

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, işletme sahibinin tesis ruhsatı için başvuru yaptığını ve ruhsat harcını ödediğini belirtti. Harç ödemesinin ardından 21 iş günü içinde verilmesi gereken ruhsatın aylardır verilmediğini ifade eden vatandaşlar, yapılan uygulamanın siyasi bir işlem olduğunu ifade etti. Yüzde 80 görme engelli olan işletme sahibinin mağdur edildiğine vurgu yapan vatandaşlar, yapılan yanlış uygulamadan bir an önce dönülmesini istedi.

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLEDİ

AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, AK Partili Belediye döneminde işyerinin ihaleye çıktığını ve tesisi yüzde 80 görme engelli İskender Can Uğur'un aldığını söyledi. Belediyenin kısa süre sonra 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçtiğini hatırlatan Karaöz, "Engelli vatandaşımız harç parasını ödemesi ve evraklarını tamamen teslim etmesine rağmen belediyeden işyeri açma ruhsatını alamadı. Bir yılı aşkın süredir engelli vatandaşımız ve yöre halkımız mağdur ediliyor. Geçen Ramazan ayında AK Parti Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz'ün de katılımıyla yine burada iftar programı düzenlemiştik. Ertesi gün gelip belediye ekipleri kafeyi mühürledi. Hukuki bir temeli olmadığı için girişimlerimiz sonunda mühür kaldırılmıştı" dedi.