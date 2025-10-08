Sen misin AK Partililere çay ikram eden! Muğla'da CHP’li belediye, esnaftan intikam aldı

Muğla Yatağan'da, AK Partili eski belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan, eski muhtar ve vatandaşlar ile bir kafede çay içti.
Başkanlar, birlik beraberlik mesajı vermek için o anları sosyal medya hesabından "AK Parti Menteşe İlçe Başkanımız Mustafa Algan, Yatağan İlçe Başkanımız Emre Karaöz önceki dönem Yatağan Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz ve önceki dönem Yatağan Akgedik Mahalle Muhtarı Yaşar Uğur keyifli bir çay sohbetinde bir araya geldi. Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin" notuyla paylaştı.
Paylaşımın hemen ertesi günü Akgedik Mahallesi'nde belediyeye ait sosyal tesiste bulunan ve yüzde 80 görme engelli İskender Can Uğur'un (24) işlettiği kafeye 5 kişilik zabıta ekibi geldi. Ekipler, kafenin ruhsatsız olduğunu gerekçe göstererek işletmeyi mühürledi.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, işletme sahibinin tesis ruhsatı için başvuru yaptığını ve ruhsat harcını ödediğini belirtti. Harç ödemesinin ardından 21 iş günü içinde verilmesi gereken ruhsatın aylardır verilmediğini ifade eden vatandaşlar, yapılan uygulamanın siyasi bir işlem olduğunu ifade etti. Yüzde 80 görme engelli olan işletme sahibinin mağdur edildiğine vurgu yapan vatandaşlar, yapılan yanlış uygulamadan bir an önce dönülmesini istedi.
İKİNCİ KEZ MÜHÜRLEDİ
AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, AK Partili Belediye döneminde işyerinin ihaleye çıktığını ve tesisi yüzde 80 görme engelli İskender Can Uğur'un aldığını söyledi. Belediyenin kısa süre sonra 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçtiğini hatırlatan Karaöz, "Engelli vatandaşımız harç parasını ödemesi ve evraklarını tamamen teslim etmesine rağmen belediyeden işyeri açma ruhsatını alamadı. Bir yılı aşkın süredir engelli vatandaşımız ve yöre halkımız mağdur ediliyor. Geçen Ramazan ayında AK Parti Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz'ün de katılımıyla yine burada iftar programı düzenlemiştik. Ertesi gün gelip belediye ekipleri kafeyi mühürledi. Hukuki bir temeli olmadığı için girişimlerimiz sonunda mühür kaldırılmıştı" dedi.
KEYFi BİR UYGULAMA
Karaöz, Menteşe İlçe Başkanı Algan ve belediye eski başkanı Toksöz ile kafede çay içtiklerini ve birlik beraberlik mesajı vermek için o anları sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını anlattı. Paylaşımın ertesi günü yine belediye ekiplerinin işletmeyi mühürlediğini belirten Karaöz, "Bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Biz orada oturduk diye bu işlem gerçekleştirildi. Engelli vatandaşımız ve yöre halkı yine mağdur edildi. İşletme sahibi arkadaşımız bizimle oturmadı bile. Ama yine de AK Partili olduğu değerlendirildi. Belediye, keyfi bir uygulama ile kendi ihale ettiği yere ruhsat vermeyerek suç işliyor. Allah kimseyi bunların eline düşürmesin" ifadelerini kullandı.