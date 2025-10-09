Komşu katiline müebbet hapis

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde husumetli olduğu komşusunu av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı için karar çıktı. Mahkeme Bayram A.'yı müebbet hapis cezasına çarptırırken, öldürülen Cengiz Çetin'in eşi ve kızları 'Adalet yerini buldu' ifadelerinde bulundu.

İSTİNAFA TAŞINACAK

Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde Bayram A. (62) yonca yüklü traktörüyle arazisinden geçmek isteyen komşusu Cengiz Çetin'e (45) av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden olmuştu. Bayram A. kasten adam öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası istemi ile yargılandığı davanın son duruşmasında son sözünde "Öldürme amacıyla ateş etmedim" ifadelerinde bulundu. Cengiz Çetin'in eşi Deniz Çetin ve kızları şikayetçi olduklarını belirterek, "Babam vefat ettiği için biz çok zor durumda kaldık. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Bayram A.'nın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, indirim uygulanmadığını bildirdi. Bayram A. ve avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını aktardı.