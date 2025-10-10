Muğla’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na operasyon! Yardım maaşları buhar oldu

Muğla Marmaris'te yaşlı ve engellilere maaş ödenmesinde usulsüzlükler yapıldığına dair iddiaların ardından önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, jandarma tarafından baskın düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, vakıf üzerinden düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılması gereken yardım ödeneklerinin bir kısmının hesaplara geçmediği, bazı ödemelerin ise kayıtlarda görünmesine rağmen vatandaşa ulaştırılmadığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, SYDV Müdürü Evrim K.Ç. ile birlikte iki personel gözaltına alındı. Soruşturmanın "görevi kötüye kullanma" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında derinleştirildiği, şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Yardım maaşlarını alamayan çok sayıda vatandaşın, Marmaris Kaymakamlığı'na ve jandarmaya başvuruda bulunduğu, skandalın da böyle ortaya çıktığı öğrenildi.