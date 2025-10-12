Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: Batı Anadolu’da gerilim artıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan Batı Anadolu'da jeolojik hareketlilik devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Muğla-Ula bölgesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.
Görür, " Bu deprem, Muğla Fay Zonu'nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler, Batı Anadolu'nun deprem riskinin sürdüğünü ve bölgedeki fayların yakından izlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.