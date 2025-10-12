  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: Batı Anadolu’da gerilim artıyor

Son dakika haberleri... Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Görür 'Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir.' dedi.

GÖZDE AYVAZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.40'da, merkez üssü Muğla olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan Batı Anadolu'da jeolojik hareketlilik devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Muğla-Ula bölgesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Görür, " Bu deprem, Muğla Fay Zonu'nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Batı Anadolu'nun deprem riskinin sürdüğünü ve bölgedeki fayların yakından izlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

