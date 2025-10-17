Bulgar milyarderin yatına Fethiye’den yakıt ikmali

ULGAR iş insanı Kiril Domuschiev'e ait isminin baş harflerinden oluşan KD isimli 52 metre uzunluğundaki Malta Bayraklı 35 milyon dolar değerindeki lüks yat, Fethiye İskelesi'ne yanaştı. Bir süredir Ege sularında Kiril Domuschiev ve ailesi ile misafirlerini gezdirdiği öğrenilen lüks yat, Göcek'ten Fethiye İskelesi'ne geldi. Yaklaşık 7 yıl önce İtalyan yat üreticisi Sanlorenzo'da yapılan lüks yatta İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 90 bin litre yakıt karadan ikmal edildi. Ayrıca Fethiye'den balık ürünleri, sebze ve meyvenin de temin edildiği belirtildi. Mega yatın yetkililerinin yakıt ve diğer kumanyalar için Fethiye'de 5 milyon lira bıraktığı öğrenildi.