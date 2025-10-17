Muğla’da yaralanan yavru keşiş foku öldü

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, nesli tehlike altındaki türlerden olan ve koruma altındaki Akdeniz keşiş foku, yaralı halde çıktığı kıyıda yardım ulaşamadan öldü. Yavru Akdeniz keşiş foku görenler durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşlar, yaralı hayvanın yanından bir an ayrılmazken, fok yardım ulaşamadan yaşamını yitirdi. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan paylaşımda, dünya genelinde sayıları binin altında olduğu bilinen Akdeniz keşiş fokunun, ne yazık ki insan kaynaklı nedenlerle ölmeye devam ettiği vurgulandı.

'İNSAN ETKİSİNİ AZALTMALI'

AKDENİZ kıyılarının, bu nesli tehlike altındaki türün hala yaşadığı ve yavruladığı önemli alanlardan biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Mesafeyi korumak ise onları hayatta tutuyor. Bu nedenle, Foklarla fiziksel temas kurmamak, uzak mesafeden gözlemlemek, sessiz kalmak ve etkileşime girmemek, beslemeye ya da dokunmaya çalışmamak çok önemli. Bu hassas tür için, kayalık kıyılarda insan etkisini azaltmalı ve onların da nefes alabileceği yaşam alanları bırakmalıyız. Yaşanan bu olay, bu konuyla alakalı çalışmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor."