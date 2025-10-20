4 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon

Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri Muğla'ya getirip konaklama imkanı sağlayan ve botlarla Yunanistan ve İtalya'nın adalarına gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Aydın, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.