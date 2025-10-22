Zehir villası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açan zanlı tutuklandı. Karagedik Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

ADRESTE ARAMA YAPILDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtı. Olay üzerine bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekibince şüpheli Okan Gül gözaltına alındı. Villada yapılan aramada ise 3 ruhsatsız tabanca, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirildi. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.