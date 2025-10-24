Çıntarlar tezgahtaki yerini aldı

Muğla'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla çam ormanlarında yetişen ve halk arasında "çıntar" diye bilinen mantar, tezgahlardaki yerini aldı. Sonbahar yağmurlarının başlamasıyla dağlık kesimlerde yetişen mantar, yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede yaşayan vatandaşların, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlarda topladıkları ve halk arasında "çıntar" diye bilinen mantar, yol kenarlarındaki tezgahlarda 600 liraya alıcı buluyor. Mantarları satışa sunan Songül Kartal, "Sabah erken saatlerde dağa gidiyoruz. Çıntar bulmak zahmetli ama kazancı güzel. Hem evimizin geçimini sağlıyoruz hem de doğanın bereketinden faydalanıyoruz" dedi.