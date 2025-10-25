Muğla’daki saldırıda hedef Aras ailesi değilmiş

Muğla'da, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine yanıcı madde atılmasıyla ilgili olayda flaş bir gelişme yaşandı. İncelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Başkan Aras veya yakınlarının olmadığı ortaya çıktı. Gündem olan olayla ilgili Muğla Valiliği son incelemeler hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "İncelemeler neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.E.F'nin ise Yunanistan'da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Olay sonrası kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmıştı.