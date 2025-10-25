Yine aynı kare!

UMUT YOLCULUĞU ACI BİTTİ Muğla'nın Bodrum ilçesi dün bir kez daha acı tabloya ev sahipliği yaptı. Göçmenlerin Afganistan'da başlayan umut yolculuğu 4 bin 290 kilometre sonra Ege'de son buldu.

GÖÇMEN DRAMININ SEMBOLÜ

Onlardan biri de 14-15 yaşlarındaki bir erkek çocuğuydu... İşte o çocuğun kıyıya vuran cansız bedeni, 10 yıl önce yine Bodrum sahiline vuran minik bedeniyle hem Suriye'deki iç savaşa dikkat çeken hem de göçmenlerin yaşadığı insanlık dramının acı bir sembolü haline gelen Aylan bebeği hatırlattı. Faciada hayatını kaybeden 16 göçmenin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen bir kişi daha sahilde ölü bulundu.