Yine aynı kare!

UMUT YOLCULUĞU ACI BİTTİ
Muğla'nın Bodrum ilçesi dün bir kez daha acı tabloya ev sahipliği yaptı. Göçmenlerin Afganistan'da başlayan umut yolculuğu 4 bin 290 kilometre sonra Ege'de son buldu.
10 YIL ÖNCE: 2015
10 YIL SONRA 2025
Bitez'de gece lastik botla denize açılan Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan lastik bot, su alarak battı. Can pazarının yaşandığı faciayı 6 saat yüzerek kıyıya çıkmayı başaran 2 kişi sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. 16 göçmenden bazılarının cesetleri ekipler tarafından çıkarılırken bazılarının cansız bedenleri ise kıyıya vurdu.
GÖÇMEN DRAMININ SEMBOLÜ
Onlardan biri de 14-15 yaşlarındaki bir erkek çocuğuydu... İşte o çocuğun kıyıya vuran cansız bedeni, 10 yıl önce yine Bodrum sahiline vuran minik bedeniyle hem Suriye'deki iç savaşa dikkat çeken hem de göçmenlerin yaşadığı insanlık dramının acı bir sembolü haline gelen Aylan bebeği hatırlattı. Faciada hayatını kaybeden 16 göçmenin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen bir kişi daha sahilde ölü bulundu.