Muğla’da gökyüzünde başlayan yolculuk kayalıklarda bitti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Uluslararası FethiyeÖlüdeniz Hava Oyunları Festivali sırasında meydana gelen paraşüt kazasında, Polonya uyruklu sporcu Mark Daniel hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Babadağ pistinden kalkış yapan paraşütçü Mark Daniel ile pilot Mustafa Gökhan Toygar'ın bulunduğu tandem paraşüt, henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek kayalık bölgeye düştü. Kazayı gören diğer sporcuların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Bölgenin sarp ve ulaşımı üç olması nedeniyle ekipler karadan ulaşmakta zorlanınca Jandarma Genel Komutanlığı'na ait askeri arama kurtarma helikopteri destek için bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Askeri Arama Kurtarma Timi, uzun uğraşların ardından başarılı bir operasyonla Polonya uyruklu Mark Daniel'in cansız bedenini kayalık bölgeden helikoptere aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, pilot Mustafa Gökhan Toygar'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı, bacağında kırıklar olduğu belirlendi.