Kaçak göçmen botu faciası: 17 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1'i göçmen kaçakçısının da aralarında olduğu 17 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, polisin Muğla merkezli 4 ilde yaptığı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

17 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 4 Ekim'de saat 01.06'da arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi. Ekipler tarafından 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 16'sı kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.