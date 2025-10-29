Dünyada bir ilk! Muğla’da üretildi: 1 milyon dolara satıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, yaklaşık 6 ayda yapımı tamamlanan mobil klinik otobüsünün tanıtımı yapıldı. İlçede proje yapım ve proje mobil şirketleri tarafından imal edilen otobüs için şirketin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki tesisinde, Türk mühendisler tarafından imal edilen mobil klinik otobüsü için tanıtım etkinliği düzenlendi. Şirket Müdürü Gökhan Şen, Türk yapımı mobil klinik otobüsün hem acil yardım hizmetlerini hem de birçok poliklinik hizmetlerini insanların ayağına getireceğini söyledi. Şen, mobil klinik otobüsü içerisinde kan analizinden, ultrason ve EKG çekimine, temel yaşamsal testlerden yoğun bakım hizmetine kadar birçok tıbbi hizmetin bir arada bulunduğunu belirtti.
'DÜNYADA BİR İLK'
BU hizmetin dünyada bir ilk olduğunu belirten Şen,"Bu araçta 8 ayrı yoğun bakım yatağı var. Aynı anda 8 hastanın ayrı ayrı tüm yaşamsal fonksiyonları takip edilerek müdahale edilebilmektedir. Acil kan analizi ve kan testi yapılabilmektedir. Hastanın kalp hızı, EKG'si, tansiyonu, vücut oksijeni, solunum hızı, vücut ısısı ayrıca damar içi basınç takibi yapılabilmektedir. Gebelikte bebeğin ultrason ölçümleri ve renkli dopler çekimleri yapılabilmektedir" dedi.
ÖZEL PROJELİ ARAÇLAR
ŞEN, otobüste elektro şok cihazları ile kalp şoku veya kalp aşırı titreşiminde normal atıma dönmesi için müdahaleler yapılabildiğini ayrıca entübasyon yapılabildiğini ve video laringoskopi ile hastanın boğaz görüntülemesinin yapılabildiğine de vurgu yaptı. Ambulans otobüs, afet koordinasyon otobüsü, mobil banka, mobil çiftçi eğitim otobüsü ve mobil gezici veteriner kliniği, olarak ürettikleri araçların özel amaçlara hizmet verdiğini dile getiren Gökhan Şen, dünyada da bir çok kuruluş tarafından ilgi ile takip edildiklerini belirtti. Şen, dünyanın en büyük mobil ambulans otobüsünü, yurt dışından özel sipariş üzerine yaptıklarını söyledi.
Yine Bodrum'da Türk işçileri ve mühendislerince yapılan ve dünyanın ilk 8 yataklı mobil ambulans otobüsünü imal ettiklerini belirtilen Şen, Suudi Arabistan'a ihraç edilen ve dünyanın bütün hacı adaylarına hizmet veren ambulans otobüsün de dünya genelinde ilgi gördüğünü kaydetti. Bu otobüsün her türlü afet ve birçok ambulansın bir arada olması gerektiği durumda 8 ambulansın yapabileceğinin çok üzerinde sağlık hizmetini sunduğunu bildirdi.
VETERİNER KLİNİĞİ
ŞEN, bu otobüsün Bodrum Manavgat yangınları ve sel felaketleri gibi birçok afet noktasında mobil koordinasyon hizmeti verdiğini belirtti. Çalışmalarının sadece insan sağlığı ve teknolojisi için değil hayvanlar ve bitkiler için de olduğunu belirten Şen, Türk çiftçisine destek için çiftçi eğitim otobüsleri ve üniversiteler için bilim otobüsleri imal ettiklerini söyledi. Geçen sene mobil gezici veteriner kliniği ürettiklerini belirten Şen, hayvanlara bakım olanakları sunduklarını da dile getirdi.