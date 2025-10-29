Dünyada bir ilk! Muğla’da üretildi: 1 milyon dolara satıldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, yaklaşık 6 ayda yapımı tamamlanan mobil klinik otobüsünün tanıtımı yapıldı. İlçede proje yapım ve proje mobil şirketleri tarafından imal edilen otobüs için şirketin Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki tesisinde, Türk mühendisler tarafından imal edilen mobil klinik otobüsü için tanıtım etkinliği düzenlendi. Şirket Müdürü Gökhan Şen, Türk yapımı mobil klinik otobüsün hem acil yardım hizmetlerini hem de birçok poliklinik hizmetlerini insanların ayağına getireceğini söyledi. Şen, mobil klinik otobüsü içerisinde kan analizinden, ultrason ve EKG çekimine, temel yaşamsal testlerden yoğun bakım hizmetine kadar birçok tıbbi hizmetin bir arada bulunduğunu belirtti.

'DÜNYADA BİR İLK'

BU hizmetin dünyada bir ilk olduğunu belirten Şen,"Bu araçta 8 ayrı yoğun bakım yatağı var. Aynı anda 8 hastanın ayrı ayrı tüm yaşamsal fonksiyonları takip edilerek müdahale edilebilmektedir. Acil kan analizi ve kan testi yapılabilmektedir. Hastanın kalp hızı, EKG'si, tansiyonu, vücut oksijeni, solunum hızı, vücut ısısı ayrıca damar içi basınç takibi yapılabilmektedir. Gebelikte bebeğin ultrason ölçümleri ve renkli dopler çekimleri yapılabilmektedir" dedi.