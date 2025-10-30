Muğla’da sokak ortasında kanlı görüntü! Silahla başından vurulmuş şekilde bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sokak ortasında silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çaylı Mahallesi Yücelen Kavşağı yakınlarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir karavanın olduğu bölgeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar yerde başından silahla vurulmuş bir erkek olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahıs, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri de yaptıkları ilk incelemelerde şahsın evli ve bir çocuk babası Murat Azılı olduğunu tespit ederken, Azılı'nın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.