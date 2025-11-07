Muğla Bodrum'da susuzluk krizine leğenli isyan

Bodrum'da yaşayan evli ve 41 yaşındaki turizmci Çağatay Yavuz yıllardır yaşanan su sıkıntısının insan hayatını tehdit eder hale geldiğini belirterek elinde leğen, damacana, su, havlu ve şampuan ile eylem ve basın açıklaması yaptı.
Bodrum Belediye Meydanı'nda yaptığı eylemde vatandaşların şaşkın bakışları arasında soyunan ve leğenini içine koyduğu tabureye oturarak damacanadan aldığı ve şampuan ile yaklaşık 10 dakika yıkanan Yavuz daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'ÇÖZÜM BULUNMUYOR'
Yavuz açıklamasında "Bir süredir devam eden su sıkıntısı turistik ilçede hat safhaya ulaştı. Bodrum şehir merkezinde olmamıza rağmen 6 gündür tek bir damla su akmadı. Üç hafta önce yıkanamamaktan saç kıran oldum, tedavi görüyorum. Tuvaletleri kullanamıyoruz, sağlığımız tehlike altında. Yıllardır çözülemeyen sorunu çözmek için kimse gayret göstermiyor" diye konuştu.
Şikayet etmeyi, eylem yapmayı bilmeyen, korkan insanların çok fazla olduğunu anlatan Yavuz, bu eylemi sadece kendi adıma gerçekleştirmediğini söyledi. Yavuz, "Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız için yapmak gereği hissettim. Şimdilik köyün delisi olarak ben çıktım" dedi.
'EYLEMLERİ SÜRDÜRECEGİZ'
Çağatay Yavuz, "Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması.
Burası Bodrum, güya Türkiye'nin göz bebeği. Susuzluk devam ederse benzer eylemleri vatandaşlarla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Sorunu iletiyorsun depo alın diyorlar, deposu olmayan vatandaş ne yapacak? Böyle çözüm olur mu" ifadelerini kullandı.