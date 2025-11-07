Muğla Bodrum'da susuzluk krizine leğenli isyan

Şikayet etmeyi, eylem yapmayı bilmeyen, korkan insanların çok fazla olduğunu anlatan Yavuz, bu eylemi sadece kendi adıma gerçekleştirmediğini söyledi. Yavuz, "Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız için yapmak gereği hissettim. Şimdilik köyün delisi olarak ben çıktım" dedi.

'EYLEMLERİ SÜRDÜRECEGİZ'

Çağatay Yavuz, "Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması.