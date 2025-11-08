Muğla'da Marmaris’in meclis salonu kaçak çıktı

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda Marmaris Belediyesi'nde tespit edilen 34 ayrı usulsüzlük ve mevzuata aykırı uygulama ortaya çıkarıldı. Raporda özellikle personel alımı, taşınmaz kiralama, imar uygulamaları ve ruhsatsız yapı kullanımı gibi alanlarda önemli bulgulara yer verildi. En dikkat çekici bulgu ise belediyeye ait hizmet binasındaki meclis toplantı salonunun kaçak olduğu ortaya çıktı.

İMAR KANUNUNA AYKIRI

Denetim raporunda, söz konusu yapının "ruhsatsız" şekilde inşa edildiği ve kullanılmaya başlandığı açıkça belirtildi. İmar Kanunu'nun hükümlerine göre belediye sınırları içinde yapılacak her yapının ruhsata tabi olduğu hatırlatıldı. Belediyenin kendi binasında bu kurallara uymamasının kanuna aykırı olduğu vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi "İdareye ait ana hizmet binasının üst katında bulunan meclis salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. 'Çatı ve ek imalatları yapılması' yapım işi ile hizmet binası üzerine çatı katı yapıldığı, bu yapının meclis salonu olarak kullanılmaya başlandığı ancak meclis salonu olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edilmiştir."