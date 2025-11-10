Muğla Euromos Antik Kenti’nde zeytin hasadı

MUĞLA'DA, 11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi. Asırlık zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Milas'ta, bu yılki şenliğin hasat etkinliği Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından makineyle ağaçlardan toplanan zeytinler, plastik kasalara konularak fabrikaya sıkıma götürüldü. Soğuk sıkımla elde edilen taze zeytinyağı katılımcılara tattırıldı, kaliteli zeytinyağı konusunda bilgi ve tadım eğitimi verildi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 14 milyona yakın zeytin ağacı varlığı bulunan Milas'ın, yaş tespitiyle 3 bin 200 yıllık zeytin ağaçlarına sahip olduğunu söyledi.