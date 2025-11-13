Muğla’da konut satışları arttı

Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalış anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışlarında en yüksek payı 26 bin 305 satışla İstanbul, ardından 14 bin 681 satışla Ankara ve 8 bin 678 satışla İzmir aldı. En az konut satışı ise sırasıyla Ardahan 86, Bayburt 135 ve Tunceli'de 143 olarak gerçekleşti.

MUĞLA'DA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Muğla'da 2025 yılı Ekim ayında toplam 2 bin 369 konut el değiştirdi. Satışların 291'i ipotekli, 2 bin 78'i diğer satış türlerinden oluştu. Konutların 675'i ilk el, bin 694'ü ikinci el satışlardan meydana geldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Muğla'da 2 bin 278 konut satılmış, bunun 213'ü ipotekli, 2 bin 65'i diğer satışlardan, 686'sı ilk el, bin 592'si ikinci el satışlardan oluşmuştu.