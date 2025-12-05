  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Sağanak yağış Bodrum ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

Sağanak yağış Bodrum ve Muğla’ya çok şiddetli vurdu!

Son dakika haberleri... Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar yolda mahsur kaldı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi.



YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.

GÜN İÇİNDE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.



Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA