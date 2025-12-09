  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla İnsanlık dışı olay! Kediyi poşete koyup çöpe attılar

İnsanlık dışı olay! Kediyi poşete koyup çöpe attılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyenin temizlik ekiplerinin rutin çalışmaları esnasında çöp konteynerine atılan ağzı bağlanmış poşetin içindeki kedi son anda fark edilerek kurtarıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

İnsanlık dışı olay! Kediyi poşete koyup çöpe attılar

Bodrum genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeli, Gürece Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri konteyner boşaltım işlemi sırasında insanlık dışı bir olayla karşılaştı.

Ekipler, çöp konteynerini araca boşalttığı sırada içeriden sesler geldiğini fark etti. Yapılan kontrolde ağzı bağlanmış bir poşetin içerisinde kedi olduğu görüldü. Durumu fark eder etmez hızla müdahalede bulunan personel, poşeti açarak havasız kalmak üzere olan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Personelin dikkati sayesinde ölümden dönen kedi, konteynerden çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA