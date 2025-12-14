Bodrum’un su çilesini bitiren projeye Bakanlık onayı geldi

Yaz aylarında susuzlukla boğuşan Bodrum artık kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Bodrum'da yaşanan su kesintileri, hem yöre halkı hem de milyonlarca turisti mağdur ediyordu.

3 MİLYAR TL'LİK BÜTÇE

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, MUSKİ tarafından 3 milyar TL bütçeyle planlanan "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini" projesi için kritik bir eşik aşıldı. Proje, Milas ilçesinin Güllük, Boğaziçi, Dörttepe, Kemikler, Kazıklı, Kızılağaç, Gürçamlar, Kıyıkışlacık ve Bozbük mahalleleri ile Bodrum'un tüm yerleşim alanlarını kapsıyor. Projenin hayata geçebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Milas Koru Mahallesi sınırlarında yer alan 157.312,42 metrekarelik tarım arazisinin kullanımına yönelik "Kamu Yararı Kararı" talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakan Murat Kurum'un imzasıyla verilen "Olur" kararı, bölge halkının yıllardır beklediği su çözümünün önünü açtı.