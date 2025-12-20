Haberler Muğla Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndaki yüzsüzler yardım parasını paylaştılar! O konuşmalar ortaya çıktı! Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndaki yüzsüzler yardım parasını paylaştılar! O konuşmalar ortaya çıktı! Marmaris’te Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda 2012-2025 yılları arasında kurulan yolsuzluk ağında, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ödenmesi gereken yardımların yıllarca yatırılmadığı ortaya çıktı. Vakıf Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve personellerinin sahte evrak düzenekleriyle paraları zimmetlerine geçirdikleri öğrenildi. OSMAN AKÇA









MARMARİS Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndaki yolsuzluk soruşturmasını Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı bir bir deşifre etti. Soruşturma kapsamında alınan beyanlar yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. "Yardım meleği" olarak bilinen Vakıf Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve personelleri Aliye Kırımlı ile Sabahat Güney Mercan sahte evrak ve imza düzenekleriyle paraları zimmetlerine geçirdikleri, Evrim K. Çağlayan'ın teknik takipte "IBAN'ını yaz, kırışacağız" ve "8 milyon benim olacak" sözlerinin kayda girdiği öğrenildi. Ayrıca kayıtlarda Çağlayan'ın Aliye Kırımlı'ya "Sana destek olacağım 8 milyon olsun, dahapahalı bir ev" dediği de belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Buna göre şüphelilerin 2012-2025 yılları arasında 81 kişilik sabit bir "muhtaç" listesi hazırladığı belirlendi. Listede çoğunlukla yaşlı, yatalak, okuma-yazma bilmeyen ya da e-Devlet erişimi olmayan vatandaşların yer aldığı tespit edildi. Başvuru varmış gibi gösterilerek sahte evraklar düzenlendi, saha incelemesi yapılmadan listeler her ay mütevelli heyetine sunuldu ve onaylatıldı.





HİLELİ İMZA SİSTEMİ

ONAYLARIN ardından bankadan aylık ortalama 410 bin TL nakit çekildi. 2025'te kişi başı ödemenin 5 bin TL olduğu belirlendi. Parayı mutemet S.G.M. sırt çantasıyla bankadan aldı, vakfa getirdi. Vakıf içinde Aliye Kırımlı ile buluşuldu. Para, müdür Evrim Koçlar Çağlayan'ın odasında poşetlere dolduruldu. Poşetler, müdürün aracıyla evine taşındı. Yapılan araştırmada HTS ve PTS kayıtları, şüphelilerin köylere gitmediği ortaya çıktı. Soruşturmada, paraların dağıtılmış gibi gösterilmesi için hileli bir imza sistemi kurulduğu tespit edildi. Ödeme miktarının yazdığı kısım ise kapatıldı. Vatandaşlara yılda 1-2 kez gidilerek toplu imza attırıldı. "Biriken imzalar var aylığınız kesilmesin diye" yalanları söylendi. Sistem kayıtlarına "elden teslim edildi" notu düşülerek işlem kapatıldı.