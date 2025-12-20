Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndaki yüzsüzler yardım parasını paylaştılar! O konuşmalar ortaya çıktı!

MARMARİS Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndaki yolsuzluk soruşturmasını Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı bir bir deşifre etti. Soruşturma kapsamında alınan beyanlar yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. "Yardım meleği" olarak bilinen Vakıf Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ve personelleri Aliye Kırımlı ile Sabahat Güney Mercan sahte evrak ve imza düzenekleriyle paraları zimmetlerine geçirdikleri, Evrim K. Çağlayan'ın teknik takipte "IBAN'ını yaz, kırışacağız" ve "8 milyon benim olacak" sözlerinin kayda girdiği öğrenildi. Ayrıca kayıtlarda Çağlayan'ın Aliye Kırımlı'ya "Sana destek olacağım 8 milyon olsun, dahapahalı bir ev" dediği de belirtildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Buna göre şüphelilerin 2012-2025 yılları arasında 81 kişilik sabit bir "muhtaç" listesi hazırladığı belirlendi. Listede çoğunlukla yaşlı, yatalak, okuma-yazma bilmeyen ya da e-Devlet erişimi olmayan vatandaşların yer aldığı tespit edildi. Başvuru varmış gibi gösterilerek sahte evraklar düzenlendi, saha incelemesi yapılmadan listeler her ay mütevelli heyetine sunuldu ve onaylatıldı.
HİLELİ İMZA SİSTEMİ
ONAYLARIN ardından bankadan aylık ortalama 410 bin TL nakit çekildi. 2025'te kişi başı ödemenin 5 bin TL olduğu belirlendi. Parayı mutemet S.G.M. sırt çantasıyla bankadan aldı, vakfa getirdi. Vakıf içinde Aliye Kırımlı ile buluşuldu. Para, müdür Evrim Koçlar Çağlayan'ın odasında poşetlere dolduruldu. Poşetler, müdürün aracıyla evine taşındı. Yapılan araştırmada HTS ve PTS kayıtları, şüphelilerin köylere gitmediği ortaya çıktı. Soruşturmada, paraların dağıtılmış gibi gösterilmesi için hileli bir imza sistemi kurulduğu tespit edildi. Ödeme miktarının yazdığı kısım ise kapatıldı. Vatandaşlara yılda 1-2 kez gidilerek toplu imza attırıldı. "Biriken imzalar var aylığınız kesilmesin diye" yalanları söylendi. Sistem kayıtlarına "elden teslim edildi" notu düşülerek işlem kapatıldı.
EKİM'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
TAKİPLERİN ardından düzenlenen operasyonda vakıf müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ile birlikte Sabahat Güney Mercan ve Aliye Kırımlı 8 Ekim'de gözaltına alındı. Şüpheli Çağlayan ifadesinde paraları dağıttığını sandığını, evdeki parayı "kurumda kaybolmasın" diye götürdüğünü iddia etti. Müdür dahil 3 şüpheli, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet suçlarından 10 Ekim 2025'te tutuklandı. Müdür ve iki personel hakkında 41 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
'KOLİLER VATANDAŞA HİÇ VERİLMEDİ
DOSYADA ifadesine başvurulan vakıf personeli tanık B.K, sistem üzerinden yaptığı incelemelerde çok sayıda usulsüzlüğü fark ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşların dosyalarında yatalak olmadıkları halde yatalak olarak not düşüldüğünü, bu kişilerin telefon numaralarının sistemden silindiğini gördüm. Vakfa gelen bağışlar, gıda kolileri vatandaşa verilmedi. Böceklenen gıdalar dağlara atıldı, sütler tuvalete döküldü. Neden vatandaşa verilmediğini sorduğumda Aliye Kırımlı bana 'vatandaşı alıştırmamak için vermiyoruz' dedi." Dosyada yer alan en dikkat çekici iddialardan biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mektuplar oldu. Tanık B.K., 2024 yılı içinde vakfa ulaştırılan 5 bin mektubun tamamının dağıtılmadığını, kalan mektupların ise yakıldığını belirtti.
KONUŞMALARIN TAMAMI ORTAYA ÇIKTI
TEKNİK ve fiziki takibe alınan müdür ve personelin konuşmaları HTS'ye kayıtlarına yansıdı: Evrim Koçlar Çağlayan: "Naptınız?" Sabahat Güney Mercan: "İyiyiz Müdürüm, şimdi hesaplıyorduk, yani herkes ne kadar alacak diye" Evrim Koçlar Çağlayan: "Sen ya kendi İBAN'ını ya da benimkini yaz, kırışacağız" Sabahat Güney Mercan: "Hay Allah razı olsun müdürüm, çok teşekkür ederim" Evrim Koçlar Çağlayan: "8 milyon olacak benim param. Eğer öyle olursa sana destek çıkarım" Aliye Kırımlı: "Bana destek mestek çıkma. Olsun paran da çıkma" Evrim Koçlar Çağlayan: "Vallahi sana destek olacağım 8 milyon olsun, sen o zaman daha pahalı ev al.