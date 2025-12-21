  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla ve Antalya için sarı kodlu meteorolojik uyarı!

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muğla ve Antalya için "sarı" kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre yarın gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

