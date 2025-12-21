Yeniden Sumud filosu ilkbaharda yola çıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Panele; aktivist Ayçin Kantoğlu, sanatçı Fethullah Badem, yazar Mehmet Ercan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinlikte Gazze'de yaşananlara ilişkin hazırlanan video, katılımcılara izletildi.

"ÖLÜMLER DURMADI"

Bodrum İnsani Değerler Derneği Başkanı Ahmet Karataş'ın açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Sumud Filosu'nda yer alan Ayçin Kantoğlu, Fethullah Badem ve Mehmet Ercan, Gazze'de yaşanan insani dram ile Sumud hareketine ilişkin deneyim ve görüşlerini paylaştı.

CİDDİ BİR MÜCADELE

Ayçin Kantoğlu, "Yeniden Sumud, ilkbaharda yola çıkacak. İsrail son derece agresif ve saldırgan tutumuna ara vermedi. Ateşkese rağmen ölümlerin önüne geçilemedi. Hala beklediğimiz insani yardım koridorunu da orada açabilmiş değiliz. Sivil inisiyatif, bir kez daha Gazze'ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın, zalim Siyonistlere 'Dur' demenin çarelerini arayacak" dedi. İlkbaharla Global Sumud Filosu'nun tekrar yolda olacağı bilgisini kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Kantoğlu, "Gazzelilerin yaşadıklarının yanında bizimki, onlara kepçe ile içirdiklerinden bir tatlı kaşığı tattırmak gibi. Zorlu bir yolculuktu, Akdeniz'i fındık kabuğundan teknelerle geçiyor olmanın getirdiği ciddi bir mücadele vardı. Şikayetçi değiliz. Güçlü bir düşman var ama yenilmez de değiller. Halkların iradesi inşallah Birleşmiş Milletleri de devletleri de bir noktada görevlerini yapma hususunda baskılayacaktır. Bizim için aslolan Filistin'in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde 1 milyon civarında başvuru yapılmıştı, ikincisinde daha yüksek sayıda insanın alakasını cezbedeceğini düşünüyorum" dedi.