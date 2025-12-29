Muğla Fethiye’de çevre temizliği

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Fethiye Körfezi ile şehir manzarasının seyredilebildiği alanda gönüllülerin katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Fethiye Belediyesi koordinesinde ve çeşitli sivil tolum kuruluşlarının desteklediği Aşıklar Tepesi mevkisinde düzenlenen çevre etkinliğine, aralarında motosiklet tutkunlarının da yer aldığı çok sayıda gönüllü katıldı. Etkinlikte, belediyenin temizlik işçileri ile gönüllüler ormanlık alanlarda bulunan çöpleri topladı. Atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, alanda daha önce de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.