Muğla’da 34 yıllık doktora vefa...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 yıl boyunca hizmet verdiği hastaneden ayrılan doktor için töreni düzenlendi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde 1991'de genel cerrah olarak göreve başlayan ve aynı kuruluşta uzun yıllar hizmet veren 65 yaşındaki Metin Özer, ayrılma kararı aldı. Özer, "Bu süreçte çok fazla arkadaşımız oldu, uzun yıllar boyunca da burada hizmet verdik. Hepsiyle sevgi ve saygı çerçevesinde bu yılları geçirdik" dedi. Hastanenin yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe Özer'in eşi psikolog İlknur Özer, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım, kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Oğuz Şahin ile hastane yöneticileri, idari ve hastane personeli katıldı.