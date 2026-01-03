Bin kilometreden insanlık ziyareti

M uğla'nın Ortaca ilçesi Yerbelen Mahallesi'nde maddi olarak zor durumda olan Fikri Kımna ve ailesi, barakadan ev yapmak istedi. O dönem Belediye Başkanı olan MHP'li Alim Uzundemir, kalacak yerleri olmayan aileye naylon baraka yapmalarına izin verdi. Yerel Seçimlerde CHP'den aday olan Belediye Başkanı Evren Tezcan ise seçildiği takdirde aileye yardımcı olacağını ve barakalarına dokunmayacağının sözünü verdi.

KAPIYA MÜHÜR BİLE VURULDU

Başkan seçilince verdiği sözü unutan Tezcan aileye 135 bin 581 lira 40 kuruş para cezası kesti ve baraka evi mühürletti. Aileye, cezanın ivedilikle ödenmesi, ödenmezse hapis cezası ile cezalandırılacağını bildiren ödeme emri gönderildi. Kımna ailesi, içeriye girmesin diye kapıya mühür bile vuruldu. CHP'li Başkan Evren Tezcan ve diğer yardımcılarına dertlerini anlatan aile, bir çözüm bulamadı. Vatandaşlar, Başkan Tezcan'a seslenerek, cezanın iptal edilmesi ve ailenin insanca yaşayabilecekleri bir yere yerleştirilmesini istedi. Evren Tezcan'ın izin vermemesi nedeniyle susuz ve elektriksiz kalan aile suyu komşularının çeşmesinden hortum çekerek, aydınlatma ihtiyacını ise mum, gaz lambası ve küçük bir güneş paneliyle karşılamak zorunda kaldı.

BARAKA SULAR ALTINDA KALDI

Geçen ay Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak 12 kişinin yaşadığı 3 barakayı sular altında bıraktı. Kımna ailesinin baraka evlerdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Duruma el atan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki bir otele yerleştirdi. Yeni Asır Gazetesi'nin gündeme taşıdığı ailenin sesini Saadet Partisi İl Başkanı ve Milletvekili duydu. Saadet Partisi Muğla İl Başkanı Cebrail Tümenci'nin davetiyle, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bin kilometre uzaklıktaki Samsun'dan Ortaca'ya gelerek Yerbelen Mahallesinde çadırda yaşayan roman vatandaşları ziyaret etti, soğuk kış gününde yaşam şartlarını gördü.