Muğla ve Aydın’da don nöbeti! Serada ateş yaktılar!

Muğla ve Aydın'da hava sıcaklığının 0 dereceleri görmesi üzerine seracılar zirai don tehlikesine karşı alarm durumuna geçti. Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde seracılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, iki gündür etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düşmesi üzerine üreticiler, ürünlerini korumak için seralarda önlem aldı.

SERADA SOBA YAKTILAR

Fethiye'de örtü altı üretim yapılan Patlangıç, Çamköy ve Karaçulha mahallelerinde bazı çiftçiler, 1 Ocak akşam saat 21.00'den itibaren seralarda soba yakarak don nöbeti tutmaya başladı. Gece boyunca nöbetleşe soba yakan üreticiler, domateslerin soğuktan zarar görmemesi için sabahın ilk ışıklarına kadar seralardan ayrılmadı. Uzun yıllardır bu denli etkili bir zirai don yaşamadıklarını belirten çiftçiler, ürünlerin dondan etkilenmesi halinde büyük zarar göreceklerini ifade etti. Sobalarla sera içi sıcaklığını dengede tutmaya çalıştıklarını söyleyen üreticiler, bu sayede verim kaybının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Nazilli'ye bağlı Güzelköy Mahallesi'nde portakal üretimi yapan Mehmet Ali Cintosun, bölgede yaşanan don tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

SICAKLIK ANİDEN DÜŞTÜ

Cintosun, ani sıcaklık düşüşünün özellikle çiçeklenme ve hasat dönemine yaklaşan narenciye ağaçları için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Üreticiler, don olayının ürünlere zarar vermesini engellemek amacıyla bahçelerde ateş yakarak ortam sıcaklığını birkaç derece yükseltmeye çalıştı.