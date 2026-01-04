  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Muğla Bodrum'da dikkat çeken görüntü: Görenler telefona sarıldı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde farklı noktalarda yaklaşık 2-5 metre çekilme meydana geldi. Denizdeki çekilmeyi görenler manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde meydana gelen çekilme nedeniyle farklı noktalarda adacıklar oluştu.

Gümbet ve Bitez sahilinde denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme yaşandı. Bitez'de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu görüldü. Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA