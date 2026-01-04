Muğla'da köy çocuklarını şampiyon yaptı! Köyün kaderini doktor değiştirdi

MUĞLA'DAKİ Bencik Köyü'nde son yıllarda film sahnelerinde görülebilecek gelişmeler yaşandı. Doktor Ejder Sözen, 2007 yılında katıldığı bir tıp kongresinde okçulukla tanıştı ve onun için bu, bir tutkuya dönüştü. Aile hekimi olarak Bencik'e atanan Dr. Ejder, bu tutkusunu oradaki çocuklara da aşıladı. Ejder köyün sağlık ocağında köklü bir değişime gitti.
GENÇLER MADALYA GETİRDİ
Hastalara şifa dağıtan sağlık ocağının bahçesi aynı zamanda okçuluk merkezi de oldu. Sözen, özellikle kız çocukları için sporun yeni bir ufuk açtığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tara- fından da takdir edildi. Sözen, 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Tanıtım Dalı Şeref Diploması'na layık görüldü. Bencik'te yetişen ilk sporculardan Emircan Haney, 9-10 yaşlarında katıldığı yarışmalarda, Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. 2011 yılında gelen Türkiye birinciliği ve gümüş madalya, köyde başlatılan çalışmanın sürdürülebilirliğini ortaya koydu. Bu başarının ardından takım genişledi. Özellikle kız çocuklarının okçuluğa yönelmesi, köyde sosyal açıdan da önemli bir kırılma yarattı. Sınırlı imkânlara rağmen çalışmalar düzenli şekilde devam etti.
'ÖNEMLİ BİR EŞİKTİ'
BENCİK okçuları, 2012 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na beş sporcu ile katıldı. Yarışmadan üç madalya ve iki Türkiye rekoru ile dönülmesi, köyün adını ülke çapında duyurdu. Bu başarı, yalnızca sportif sonuçlarla değil; çocukların özgüven kazanması ve sosyal hayata katılımı açısından da önemli bir eşik olarak değerlendirildi. Aynı yıl sporculardan Tuğba, "Muğla'da Yüzyıla Damgasını Vurmuş 100 Kadın" projesinde ilin en küçük kız rekortmeni olarak yer aldı.
ULUSLARARASI BAŞARILAR
YILLAR içinde Bencik'ten çok sayıda milli sporcu yetişti. Emircan Haney, Songül, Hazal, Sevda, Ceyda ve diğer sporcular; Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Romanya ve Polonya'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda Türkiye rekorlarına imza atıldı. Bugün bu sporcuların bir bölümü üniversitelerde Spor Bilimleri, Beden Eğitimi, Mimarlık ve sağlık alanlarında eğitimlerini sürdürüyor. Okçuluk ise aktif ya da antrenörlük düzeyinde hayatlarında yer almaya devam ediyor.
'VAADİM HAMBURGERDİ'
DR. Ejder Sözen, zamanla okçuluk sporunda çocuk sayısını arttırdıklarını, bir yandan ekipman toparladıklarını bir yandan da çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Sonraki yarışmanın Antalya'da düzenlendiğini ifade eden Sözen, şunları söyledi: "Bizim en büyük yarışma ödülümüz hamburger yemeye gitmekti. Benim en vaadim buydu. O hamburger hayaliyle 7 ay çalıştık ve çok da güzel hazırlandık. Zamanı gelince Antalya'ya gittik. Emircan altın madalya, Ayşenur altın madalya, Tuğba bronz madalya kazandı ve Songül dördüncülük elde etti. Biz 5 kişi gidip 3 madalya 2 tane Türkiye rekoru ile geri döndük." Öte yandan Tuğba ise "Hayatımda ilk defa hamburgeri Ejder abi sayesinde yedim" ifadelerini kullandı.