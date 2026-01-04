Muğla'da köy çocuklarını şampiyon yaptı! Köyün kaderini doktor değiştirdi

MUĞLA'DAKİ Bencik Köyü'nde son yıllarda film sahnelerinde görülebilecek gelişmeler yaşandı. Doktor Ejder Sözen, 2007 yılında katıldığı bir tıp kongresinde okçulukla tanıştı ve onun için bu, bir tutkuya dönüştü. Aile hekimi olarak Bencik'e atanan Dr. Ejder, bu tutkusunu oradaki çocuklara da aşıladı. Ejder köyün sağlık ocağında köklü bir değişime gitti.

GENÇLER MADALYA GETİRDİ

Hastalara şifa dağıtan sağlık ocağının bahçesi aynı zamanda okçuluk merkezi de oldu. Sözen, özellikle kız çocukları için sporun yeni bir ufuk açtığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tara- fından da takdir edildi. Sözen, 2024 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Tanıtım Dalı Şeref Diploması'na layık görüldü. Bencik'te yetişen ilk sporculardan Emircan Haney, 9-10 yaşlarında katıldığı yarışmalarda, Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. 2011 yılında gelen Türkiye birinciliği ve gümüş madalya, köyde başlatılan çalışmanın sürdürülebilirliğini ortaya koydu. Bu başarının ardından takım genişledi. Özellikle kız çocuklarının okçuluğa yönelmesi, köyde sosyal açıdan da önemli bir kırılma yarattı. Sınırlı imkânlara rağmen çalışmalar düzenli şekilde devam etti.