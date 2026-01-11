Yazın bile buz gibi! Muğla'daki Saklıkent Kanyonu 550 bin ziyaretçi ağırladı





"SAKİN OLDUĞUNDA DAHA DİNGİN VE GÜZEL BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

Ankara'dan tatile gelen ve kanyonu gezen 21 yaşındaki Aleyna Başpınar, kanyonu geçmiş yıllarda yaz döneminde ziyaret ettiğini anlattı.



Kışın ilk kez geldiğini belirten Başpınar, "Yazın çok kalabalık olduğu için kanyonun güzelliğini gözden kaçırdığımı fark ettim. Sakin olduğunda daha dingin ve güzel bir manzarayla karşılaştım. Kış aylarında da kanyonun farklı bir havası olduğunu söyleyebilirim." dedi.

DİĞER