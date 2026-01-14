Depremde dayanıksız çıkmıştı! Muğla'da o otelin bloğu çöktü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otelde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2 bloğu bulunan bir apart otelin bir bloğunu güçlendirme çalışması başlatıldı. Bu sırada binadan sesler gelmeye başladı. Olayı fark eden çalışanların binayı boşaltmasının ardından apart otelin güçlendirme yapılan bloğu çöktü.





ÇÖKEN BİNADA YARALANAN YOK!

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada AFAD ve itfaiye ekipleri akustik dinleme gerçekleştirdi. Çöken binada herhangi bir kişiye rastlanmadı. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.