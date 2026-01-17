Muğla’nın hayati projesine Cumhurbaşkanlığı onayı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın su sorununa kalıcı çözüm sağlayacak iki önemli projenin 2026 Yılı Kamu Yatırımları Programı'na alındığını açıkladı. Başkan Aras, Muğla'nın artan su ihtiyacını karşılamak ve mevcut altyapıdan kaynaklanan kayıp-kaçak sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan projelerin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Onaylanan projeler arasında, Milas Ekinanbarı Kaynağı'ndan İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi ile uzun süredir onay süreci devam eden ve yeniden hazırlanan fizibilite raporuyla tamamlanan Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Azaltılması Projesi yer alıyor.