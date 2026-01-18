Muğla’da FETÖ operasyonunda 2 firari yakalandı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Ortaca ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarda, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda, Ortaca ilçesinde Ş.K., Fethiye ilçesinde ise H.K. isimli şahıslar yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.