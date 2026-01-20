Muğla’da cinsel içerikli hap ve uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Erdal T.'nin piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine 17 Ocak'ta İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Erdal T.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 100 uyuşturucu hap, 1118 cinsel içerikli hap, 10 cinsel içerikli jel ve 6 cinsel içerikli damla ele geçirildi. Erdal T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun'a muhalefet ile uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.