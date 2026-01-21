  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum'da fırtına: Balıkçı teknesi karaya oturdu!

Bodrum'da fırtına: Balıkçı teknesi karaya oturdu!

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu, dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Bugün planlanan İstanköy seferi ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri ise iptal edildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bodrum’da fırtına: Balıkçı teknesi karaya oturdu!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Bodrum’da fırtına: Balıkçı teknesi karaya oturdu!

Uyarının ardından sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı.

BALIKÇI TEKNESİ KARAYA OTURDU

Bitez sahilinde bir balıkçı teknesi, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Bazı balıkçılar bölgede fırtınaya karşı tedbir aldı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Öte yandan, bugün yapılması planlanan İstanköy ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA