Bodrum’da fırtına: Balıkçı teknesi karaya oturdu!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Uyarının ardından sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtınanın, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaştı.

BALIKÇI TEKNESİ KARAYA OTURDU

Bitez sahilinde bir balıkçı teknesi, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Bazı balıkçılar bölgede fırtınaya karşı tedbir aldı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. Öte yandan, bugün yapılması planlanan İstanköy ile yarın yapılması planlanan Datça feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.