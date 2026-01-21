Marmara ve Ege'de korkutan görüntü! Tehlike mi var?

Marmara ve Ege kıyılarında kaydedilen görüntüler kısa sürede endişeye neden oldu. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu yaklaşık 10 metre, Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda ise 5 metreye yakın çekildi. Görüntülerin ardından Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, yaşanan çekilmenin nedenine ilişkin net bir açıklama yaptı.