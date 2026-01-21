Muğla'da Gonca Köksal Aras'ın ailesine molotoflu saldırıda yeni gelişme! Pazarlık yapmışlar

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedeflerinin Yunus Emre Fer olduğu anlatıldı. İddianamede, İngiltere'de yaşayan Orhan Karafoğlu'nun yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Yunus Emre Fer'e ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için Emirkan Uslu ve Tugay Konya aracılığıyla Mesut Can Ç. ve Yalçın D. ile irtibat kurduğuna yer verildi. Karafoğlu'nun molotof atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, eylem öncesi ise 'masraf' adı altında 5 bin lira gönderildiği belirlendi.