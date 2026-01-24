  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Muğla'da 14 gündür aranıyordu! Ormanda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan klima tamircisi arama çalışmalarının 14. gününde ormanda bulundu. Klima tamircisi Şakir Şunka sağ bulundu.

Giriş Tarihi:

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'tan itibaren kaybolmuştu.

Yakınları, çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

ORMANDAKİ BİR EVDE BULUNDU

Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı. Şunka, arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.

Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA