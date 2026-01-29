Alanın bir süre atıl durumda kalması nedeniyle geçtiğimiz günlerde ağaçlandırma çalışması yapılmıştı. Ancak iş hanı esnafından Avukat Muhsin Erdem, söz konusu alanda kamulaştırma yapılmadan işlem gerçekleştirildiğini savunarak, Muğla Valiliği ve Menteşe Kaymakamlığı'na başvurdu ve yaşananlara sert tepki gösterdi.

"VERGİSİNİ DE ÖDÜYORUZ"

Erdem, yazılı açıklamasında, "Sizlerin de bildiği gibi Org. Mustafa Muğlalı İş Hanı geçmiş Muğla Belediye Başkanları Erman Şahin zamanında yapılmış ve daha sonra vatandaşa ihale yolu ile satılmıştır. Özellikle Osman Gürün zamanında belediye borçları, bu dükkanlar satılarak ödenmiştir. Muğla Belediyesinin SSK borcu karşılığı olarak da en üst kat SSK'ya devredilmiştir" bilgisini verdi.

Erdem açıklamasının devamında, "Yıllar sonra bin bir Ali Cengiz oyunlarıyla bu iş hanı yıkıldı ve bundan bir yıl önce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal bu iş hanındaki dükkanların ve arsasının yerine 'esnafa arsa vereceğiz, kira yardımı yapacağız' diye söz verdi.

