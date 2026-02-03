Bodrum'da işçi konteyneri alev alev yandı!

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi Gürece mevkiinde bulunan işçi konteynerinde çıktı. Konteynerden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.