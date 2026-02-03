Sokak ortasında cinayet

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39) yaşamını yitirdi. Kahreden olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

BODRUM'DA bir markette çalışan Arslan işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan, boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Caddde hareketsiz yatan kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı