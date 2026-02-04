Acar Ünlü’ye 46 bin TL ceza

MARMARİS Belediye Başkanı CHP'li Acar Ünlü ve 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ünlü, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 46 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı, "görevli memura direnme" suçundan ise berat etti. Muğla'da 19 Mart 2025'te İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, CHP'li Başkan Ünlü hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 46 bin 600 TL adli para cezası verdi, "görevli memura direnme" suçundan ise beraatına hükmetti.