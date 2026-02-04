Vahşet görüntüleri

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde Nihat Arslan'ın (39), işe gitmek için evden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Arslan'ın defalarca, 'Bırak beni' diye bağırarak yardım istediği görüldü. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

ÇIĞLIKLARI DUYULMADI

SAĞLIK ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi. Şüpheli Arslan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Görüntülerde, çok sayıda bıçak darbesi alan Özlem Arslan'ın 'Bırak beni' diyerek bağırarak yardım istediği görüldü.