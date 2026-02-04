Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yalnız yaşayan Ayşe Orhan (85) hayatını kaybetti. Fethiye'nin İncirköy Mahallesi Cahit Beğenç Caddesi'ndeki Ayşe Orhan'ın yaşadığı 3 katlı ahşap evde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen evde ekipler tarafından yapılan incelemede, Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Ayşe Orhan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayşe Orhan'ın uzun süredir evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.