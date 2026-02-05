Marmaris’te turizm sezonu 14 Mart’ta başlayacak

MARMARİS Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, turizm sezonu öncesi değerlendirmesinde, 2026 yılı turizm sezonuna temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarını belirterek, mevcut veriler ışığında ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkati çekti. Ayhan, "2026 sezonunda da 2025 yılı turist sayısını yakalamayı ulaşılabilir bir hedef olarak görüyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. 2026 yılı turizm sezonu, 14 Mart'ta Dalaman Havalimanı'na inecek ilk paket tur misafiriyle başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek" dedi.