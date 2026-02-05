Tekne faciası iddianamesi kabul edildi

24 Ekim 2025 yılında Bodrum açıklarında 1 organizatör ve 17 göçmenin ölmesiyle sonuçlanan tekne faciasında, savcılık 11'i tutuklu toplam 15 sanık hakkında, "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 27 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu toplam 15 sanık hakkında, "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan ise 8'er yıla kadar hapis cezası istendi.