İkinci bahara “evet” dediler

Muğla Seydikemer'de yürekleri ısıtan bir nikâh töreni gerçekleşti. Emine Taştan (61) ile Yusuf Can (81), hayatlarını birleştirerek ikinci baharlarına "evet" dedi. Seydikemer Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende nikâh akdini AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli gerçekleştirdi. Emine Teyze ve Yusuf Amca'nın mutlulukları yüzlerinden okunurken, nikah anında duygu dolu anlar yaşandı. Törene katılanlar da bu anlamlı güne tanıklık ederek çiftin sevincine ortak oldu. Nikahın ardından Başkan Akdenizli, evlilik cüzdanını çifte takdim ederek Emine Teyze ve Yusuf Amca'ya sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu.