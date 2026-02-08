Rus anne ve kızın katili Türkiye’ye iade

Bodrum'da, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Almanya'dan Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. İlk kez ifade veren Kuslevic, suçlamaları reddedip, "Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'da tutuklu olduğunu ifade eden Kuslevic, sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürerek tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Kuslevic, "Eski eşim beni, ortak oğlumuzu geçici olarak yanıma almam için arayıp, yanına çağırdı. 20 Kasım 2023'te araçla Türkiye'ye geldim ardından Bodrum'a gittim. Irina aracını verip, 'Bu arabayla Ankara'ya kadar gidin, arabayı da Ankara Havalimanı'nda bırakın' dedi. Bana daha sonra döneceğini söyledi ve bir daha da aramadı. Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi.